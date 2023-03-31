أوروبا تظهر عجزها أمام الغاز الروسي

العالم - أوروبا

وتقف السلطات الأوروبية وإسبانيا عاجزة، بسبب زيادة مشترياتهم من الغاز الروسي المسال، بحسب تقرير لصحيفة "El Confidencial" الإسبانية.

جاء في التقرير: "يتدفق الغاز الروسي إلى إسبانيا بوفرة. لا تعرف الحكومة ولا بروكسل كيف توقف هذا. زادت الدولة مشترياتها من هذا الوقود بنسبة 84% منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. تظهر النشرات الإحصائية الشهرية لـ"إناغاس" للشهرين الأولين من هذا العام زيادة بنسبة 172% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وقال كاتب المقال لوكاس بروتو: "إنها حقيقة غير مريحة أثارت ردود فعل في كل من مدريد وبروكسل".

وأضاف الصحفي أن السلطات الأوروبية حاولت الضغط على مستوردي الوقود الإسبان، رغم حقيقة أن الغاز الطبيعي الروسي المسال غير مقيد بالعقوبات الغربية.

وأوضح المؤلف "الحقيقة هي أنه في كل من إسبانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي لا توجد آلية لوقف تدفق الهيدروكربونات إلى القارة".

ووفقا له، فإن "الجاذبية" المتزايدة للغاز الطبيعي المسال الروسي أثرت على الاتحاد الأوروبي بأكمله، حيث ارتفعت واردات هذا الوقود إلى 19.25 مليار متر مكعب في عام 2022 ، مقارنة بـ 14 مليار متر مكعب تم شراؤها في عام 2021.