شاهد.. عبدالرحمن النعيمي سيرة ومسيرة 1944-2011

العالم - لن ننسى

ولد عبدالرحمن محمد النعيمي السياسي والمناضل في مدينة الحد في البحرين في عام 1944، وبدأ عمله السياسي في عام 1961، وفي عام 1966 حاز على شهادة البكالوريوس في الهندسة المكانيكية من الجامعة الاميركية في بيروت.

وعاد في العام نفسه الى البحرين حيث اشتغل في محطة كهرباء بمنطقة أم الحصم، وعمل على تنظيم العمال وقاد أول إضراب عمالي في عام 1968 احتجاجا على اساءة المسؤولين الانجليز للعمال البحريني واعتقل النعيمي على اثر الاضراب لمدة 15 يوما ومن ثم فصل من العمل.

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