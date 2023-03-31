الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣
٠٤:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. عبدالرحمن النعيمي سيرة ومسيرة 1944-2011

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

عبدالرحمن النعيمي شخصية بحرينية رسمت معالم على طريق المطالبة بحق الشعب البحريني في أن يستظل بدولة عادلة، وقد ترك ارثا كبيرا في الحياة السياسية والثقافية البحرينية، وسيبقى الشعب البحريني يتحدث عنه وعن سيرته ومسيرته.

العالم - لن ننسى

ولد عبدالرحمن محمد النعيمي السياسي والمناضل في مدينة الحد في البحرين في عام 1944، وبدأ عمله السياسي في عام 1961، وفي عام 1966 حاز على شهادة البكالوريوس في الهندسة المكانيكية من الجامعة الاميركية في بيروت.

وعاد في العام نفسه الى البحرين حيث اشتغل في محطة كهرباء بمنطقة أم الحصم، وعمل على تنظيم العمال وقاد أول إضراب عمالي في عام 1968 احتجاجا على اساءة المسؤولين الانجليز للعمال البحريني واعتقل النعيمي على اثر الاضراب لمدة 15 يوما ومن ثم فصل من العمل.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

فريق أممي يطالب البحرين بإطلاق سراح'ناجي فتيل'

معاناة المعتقلين السياسيين البحرينيين والاطفال المعتقلين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا تؤكد: لا منتصر في الحرب النووية

بسبب الجفاف.. تونس تعتمد نظام حصص المياه

فلسطين.. عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الإحتلال في مدن الضفة

شاهد.. ماذا قال صدام للوسطاء قبل 'غزو الكويت'؟

الاقتصاد العالمي بعد اللقاء الروسي الصيني سنة 2023 ؟

الذعر المالي العالمي وإفلاس بعض البنوك الامريكية ؟