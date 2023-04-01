مجلس الشورى البحريني وتوظيف العاطلين يشكل خطرا على الميزانية

العالم – نقطة تواصل

ولم تمض أيام على سؤال نائب رئيس مجلس الشورى جمال فخرو عن الهدر المالي والفساد المستشري حتى صرّح بكلام أشعل مواقع التواصل الاجتماعي داخل البحرين.

وألقى البرنامج الضوء حول ماقاله النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو يحذر الحكومة من زيادة توظيف البحرينيين، يقول إنه لاحظ زيادة وتيرة توظيف لدى الحكومة.

وناقش البرنامج ردود فعل النشطاء البحارنة ما صرح عنه النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في أن توظيف البحرينيين سيشكل خطرا على الميزانية العامة ومنها تغريدة محهد حسين على تويتر قائلا:"اذا تسأل عن التوفير أنت وألي في هل المجلس ألي محد مستفيد منه شي استقيل انت والي معاك وفر حق الحكومة اذا قلبك على البلد والحكومة يالله استقيل لو 5000 حلوه حسبي الله ونعم الوكيل".

كما سلط البرنامج الضوء على تغريدة محمد خليل العويناتي على تويتر قائلا:"سعادة النائب الأول لمجلس الشورى حسافه على المعاش الي تخذه من جيب المواطن والوطن لماذ ضد المواطن البحريني ولكن تستميت في الدفاع عن الأجانب اذا الدولة لم توظف البحرينيين اذا بالضرورة ستوظف أجنبي وبامتيازات رفيعة مدفوعات أكثر مما يكلف الدولة والميزانية".

كما تطرق البرنامج الى ما قالته النائبة البحرينية زينب عبدالأمير في دعوتها الشعب للضغط على (النواب)، من أجل زيادة الرواتب وإرجاع الزيادة السنوية للمتقاعدين وأوفرتايم موظفي الحكومة ".

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