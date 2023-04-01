العالم - خاص بالعالم

ضبابية هي المحادثات التي يجريها ممثلو المعارضة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو حول مستقبل التعديلات القضائية، التي تشهد خلافات عميقة تهدد بانفجارها، بعدما هاجم أخيرا وزير القضاء يريف ليفين ممثلي المعارضة لتشبثهم بعدم تقديم أي تنازلات في كل ما يتعلق بتشكيل اللجنة المكلفة باختيار القضاة.

وتنقل إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر معارضة قولها إنه في حال لم يتم التوصل لتفاهمات بشأن التعديلات القضائية، فإن ما شهده الكيان من مظاهر احتجاج سابقا سيكون مجرد مقدمة لمظاهر احتجاج أكبر.

وضمن جو التشكيك لا تتوقع وزيرة الاستيطان *أوريت ستروك* بنجاح المحادثات.وعزت *ستروك* تشاؤمها إلى التصريحات الصادرة عن ممثلي المعارضة في المحادثات، داعية قادة المعارضة للتراجع عن مواقفهم.



نتنياهو من جهته متفائل إزاء ما يصفه بالحل الوسط مع المعارضة بشأن التعديلات القضائية،لكن ما أعلنه لا يحل المشكلة لأن المعارضة تطالب بإلغاء المشروع تماما وليس بتأجيله.



وعلى ضوء تلك التجاذبات ،كشف موقع *ميدل إيست آي* البريطاني عن تزايد أعداد الإسرائيليين ممن ينوون الهجرة إلى خارج الكيان الإسرائيلي.وأفاد الموقع بأن العديد من الإسرائيليين يبحثون الآن عن مخرج والحصول على جوازات سفر ثانية من دول أخرى.



تلك الاجواء افرزتها مساعي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الكيان ، إلى السيطرة على اللجنة التي تعين القضاة. .تلك الاجراءات ستعزز هيمنة شبه مطلقة لليمين على مفاصل السلطة وعلى المحاكم وعلى قواعد اللعبة السياسية، في المجتمع الإسرائيلي، الذي يتعمق فيه الانقسام .

ويعكس اتساع دائرة الاحتجاجات في"إسرائيل" ضد خطة التعديلات القضائية، الأزمة الداخلية والاستقطاب، والصراع السياسي والحزبي، وحالة الانقسام التي تتنامى يوما بعد يوم.

ويجمع محللون وتقديرات مراكز الأبحاث على أن الشرخ الحاصل في المجتمع الإسرائيلي، والاحتجاجات، والانقسام في الجيش والمؤسسات الأمنية، وتداعيات الانقسام على الاقتصاد، كل ذلك سيفضي إلى مجتمع منقسم على ذاته، وليس لديه إجماع على أي قضية حتى فيما يتعلق بالأمن القومي.

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