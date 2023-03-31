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رفضًا للتطبيع.. عدّاء لبناني ينسحب من بطولة العالم في ألعاب القوى

رفضًا للتطبيع.. عدّاء لبناني ينسحب من بطولة العالم في ألعاب القوى
الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

انسحب العدّاء اللبناني مازن شريم، الخميس، من سباق 200 متر في بطولة العالم للماسترز في ألعاب القوى، التي تقام في بولندا، بعد أن أوقعته قرعة السباق في مجموعة يوجد فيها لاعب "إسرائيلي".

العالم - لبنان

ونشر شريم، في حسابه بموقع فيسبوك رسالة أعلن فيها انسحابه من البطولة، واستهلها بكلمات شيخ شهداء المقاومة الشيخ راغب حرب، قال فيها إن "الموقف سلاح والمصافحة اعتراف"، بحيث أشار إلى نتيجة القرعة التي أوقعته في مواجهة لاعب "إسرائيلي"، وأعلن انسحابه بعد التواصل مع الاتحاد اللبناني.

وأكَّد شريم أن القرعة أوقعته في مواجهة لاعب "إسرائيلي" بعد تصدره مجموعته، لكنه سرعان ما قرر الانسحاب بعد علمه بالنتيجة، بحيث أبلغ الاتحاد اللبناني قراره.

وقال شريم إن انسحابه من البطولة يعتبر انتصارًا، مشيرًا إلى أنَّه ينتمي إلى بيئة مقاومة لا تعترف بـ"إسرائيل"، ولا تخوض أي منافسات رياضية معها.

وعلى خطى زملائه الرياضيين، شدَّد شريم على أنَّه لا مجال للتطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي" في الرياضة، كما فعلت لاعبة الشطرنج اللبنانية سالي حمادة في بطولة العالم، والطفل اللبناني شربل أبو ضاهر في منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة.

وسبق لرياضيين لبنانيين أن سجلوا مواقف مناهضة للتطبيع في الرياضة، مثل عبد الله منياتو، الذي انسحب من البطولة عينها التي أقيمت في بلغاريا العام الماضي.

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رفضًا للتطبيع.. عدّاء لبناني ينسحب من بطولة العالم في ألعاب القوى

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