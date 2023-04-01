"أورسولا فون دير" لاين قد تترأس حلف الناتو

العالم - أوروبا

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" قد تتولى منصب الأمين العام لحلف" الناتو" في أكتوبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من انتهاء صلاحيات فون دير لاين كرئيسة للمفوضية الأوروبية في العام المقبل، اقترحت بعض الدول عليها أن تترأس الحلف بعد رحيل الأمين العام الحالي "ينس ستولتنبرغ".

ولا تستبعد المصادرب أن بريطانيا ستفرض الفيتو على ترشيح فون دير لاين، بسبب عملها في منصب وزير الدفاع الألماني لفترة محدودة جدا.

يذكر أن "ينس ستولتنبرغ" يتولى منصب الأمين العام للناتو منذ حوالي 9 سنوات، ومن المقرر أن يترك المنصب مع نهاية سبتمبر المقبل.

ولا يجري الناتو انتخابات للأمين العام، بل يعين أمين عاما جديدا على أساس التوافق بين الأعضاء الـ30 في الحلف.