تغريدة جديدة لزعيم التيار الصدري، فماذا قال؟

العالم - العراق

وقال السيد مقتدى الصدر خلال التغريدة: "أستغل فرصة هذا الشهر المبارك شهر الهداية والتوبة، لأوجه بعض الدعوات لبعض الجهات، منها:

أولاً: دعوة صادقة لكلّ إخوتنا في الإنسانية ولا سيما من يخططون لما يسمّى بالدين الإبراهيمي، الى ترك هذه الخرافات واعتناق الدين الحق، دين الإسلام الذي يؤمن بكل الأنبياء والرسل ويحترم كل الكتب السماوية ولعل هذه أكبر ميزة واضحة لهذا الدين الحنيف.

ثانياً: دعوة خالصة لكل مبغضي أهل البيت عليهم السلام.. لترك الحقد وترك الشخصيات التاريخية التي زلّت عن خطى الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه الأنقياء الأتقياء والتمسك بمن نزل الكتاب في دارهم والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً: أصحاب الكساء وأهل بيت النبوّة وترك بغضهم وإسكات أصوات بعض علمائهم، الذين ما زالت حناجرهم تنضح بالبغض والكراهية وتزوير التاريخ.

ثالثاً: دعوة خاصة لكل شيعة أهل البيت بترك المغالاة والمواظبة على الطاعات وفعل الخيرات وترك المعاصي والفساد والتمسك بالدنيا الدنية والابتعاد عن الطائفية. فلذا أدعوهم ليكونوا سبباً صالحاً لظهور مولانا وقائدنا الإمام المهدي روحي له الفدى.. لتُرفع هذه الغمّة عن هذه الأمّة.. والله ولي التوفيق".

واليكم التغريدة:

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