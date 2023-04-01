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قطاع الاتصالات في لبنان مهدد

قطاع الاتصالات في لبنان مهدد
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

تستمر ألازمات في لبنان  على كافة المستويات، وفي وقت هدأت فيه منذ أيام تقلبات سعر الدولار، لا تزال أزمة رواتب القطاع العام وعلى أي سعر صيرفة سيتم صرفها، كما برزت نتائج سلبية إضافية لإضراب موظفي هيئة أوجيرو، ما يضع البلاد على طريق الانعزال عن العالم الخارجي لجهة الاتصالات والانترنت، في حال استمرار هؤلاء بالتوقف عن العمل.

استمرار إضراب موظفي هيئة اوجيرو ما ادى الى تراجع قطاع الاتصالات وانقطاع خدمات الانترنت عن كثيرمن المناطق ما اعاق عمل المؤسسسات الرسمية والخاصة.

وافيد خلال الساعات الأخيرة عن قطع طرق في صور بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على انقطاع الإنترنت وشبكة الاتصالات الهاتفية.

وستكون اوضاع قطاع الاتصالات ورواتب القطاعين العام والخاص على طاولة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل بعد عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من السعودية.

في هذا الاطار، أفيد عن بدء تحويل رواتب موظفي القطاع العام على سعر صيرفة 60 ألف ليرة إبتداءً من بعد ظهر امس الجمعة، علما ان العسكريين المتقاعدين والاساتذة والمعلمين يرفضون هذا الرقم ويطالبون باحتساب صيرفة على سعر 28 الفا، لكن تسربت وثيقة صادرة عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، تفيد بانه «يتم الطلب فيه من العسكريين عدم قبض معاشاتهم المستحقة عن شهر نيسان 2023، وذلك بانتظار ان يتم البت بموضوع السعر النهائي لمنصة «صيرفة».

وأصدر مصرف لبنان امس، التعميم الوسيط الرقم 666 للمصارف، أبلغها فيها بتمديد العمل بمفعول التعميم 161 حتى 30 نيسان 2023.

وسارعت النقابات والمجلس التنسيقي لمتقاعدي الدولة سواء في الاسلاك العسكرية او الجامعة اللبنانية او التعليمين الثانوي والابتدائي الى رفض قبض الرواتب على سعر صيرفة 60 ألفا، بعدما كان 90 الفا، والاصرار على قبضه على سعر 28500 ليرة، وفقا لحسابات مالية، بعضها يزيد من كلفة الرواتب 20 مليون دولار او يزيد، وبعضها يتعلق بالقضم الخطير للقوة الشرائية للموظفين والمتقاعدين، والتي لامست أدنى المستويات المعروفة في هذا البلد.

ولعل المفاجأة الصادمة كانت ابقاء المصارف سعر صيرفة على 90 الفا وتحويل الرواتب باللبناني، وليس بالدولار مع دفع فارق صيرفة بين 90000 و60000، أي 30000 مقابل كل دولار.

وعليه، ينتظر الموظفون والمتقاعدون التحضيرات الجارية لعقد جلسة محتملة لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل، بناء لدعوة من وزير المال والاتصالات ووزراء آخرين، وهو أوعز لدوائر السراي الكبير التحضير لعقد مثل هذه الجلسة.

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