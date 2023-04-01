السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣
٠٩:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مفتي صور: لن ننقاد الى الفتنة ونحذر من الوقوع بفخ التجاذبات السياسية

مفتي صور: لن ننقاد الى الفتنة ونحذر من الوقوع بفخ التجاذبات السياسية
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد المسؤول الثقافي المركزي في حركة "أمل" مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله، ان "المرحلة اليوم يحتاج فيها الخطاب السياسي الى الكثير من الدقة، لأن عدم توخي الدقة والحكمة قد يؤديان الى ان ينجرف فيه اناس من مقامات روحية وقيادات سياسية الى السقوط في فخ التجاذب السياسي في العملية السياسية في لبنان".

وقال الشيخ حسن عبدالله، في إحتفال تأبيني: "لذلك، كنا نعلق آمالا على ان تدير بعض الناس المسألة بالحكمة لا ان تدار بالغرائز وبطريقة تعني عدم الذهاب الى الفتنة".

وختم: "مهما حاول البعض ويحاول وسيحاول ان يأخذنا الى فتنة، نقولها بصراحة لن ننقاد الى اي فتنة داخلية طائفية او مذهبية او حزبية او سياسية هذه مدرسة الامام المغيب السيد موسى الصدر، التي تعلمنا فيها ان نعتصم لكي لا يكون فتنة في هذا البلد، ولذلك ندفع ثمن هذا الموقف، رغم لوم الناس لنا أننا نسكت في مكان ما، ولكن نخير انفسنا بين الفتنة التي لا تبقي ولا تذر وبين الحفاظ على هذا الوطن نحن نؤثر بقاء الوطن ونعمل بجدية للحفاظ عليه ولن نستفز وسنبقى صمام امان في هذا الوطن وهذا ما يعمل عليه دولة الرئيس نبيه بري الذي كان يستبق الامور خاصة عندما طرح الحوار الجدي بين اللبنانيين ككتل سياسية في المجلس النيابي والاتفاق على آلية انتخاب رئيس الجمهورية لكن البعض اصروا ان يكسروا الكسر على الكسر اما من يراهن على اننا سننهار فهو واهم ونحن سنبقى على ما نحن عليه".

روابط ذات صلة

قطاع الاتصالات في لبنان مهدد

انفجار يهدّد سجون لبنان والموعد 4 ابريل

الشيخ قاسم: لبنان لا يملك ترف الوقت لتكبير الازمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الفصائل الفلسطينية تنعى الشهيد العصيبي وتدعو أهل الداخل لإعلان الغضب

شاهد.. مناظر خلابة لقرية "لفتا" غرب القدس المحتلة

الشيخ عدنان يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الـ 56 على التوالي

شاهد بالفيديو.. تأجيل توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان

إثيوبيا: نرغب في استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة

شاهد.. معرض في صنعاء يعرض مصحف بخط الإمام علي (ع)