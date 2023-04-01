مفتي صور: لن ننقاد الى الفتنة ونحذر من الوقوع بفخ التجاذبات السياسية

وقال الشيخ حسن عبدالله، في إحتفال تأبيني: "لذلك، كنا نعلق آمالا على ان تدير بعض الناس المسألة بالحكمة لا ان تدار بالغرائز وبطريقة تعني عدم الذهاب الى الفتنة".

وختم: "مهما حاول البعض ويحاول وسيحاول ان يأخذنا الى فتنة، نقولها بصراحة لن ننقاد الى اي فتنة داخلية طائفية او مذهبية او حزبية او سياسية هذه مدرسة الامام المغيب السيد موسى الصدر، التي تعلمنا فيها ان نعتصم لكي لا يكون فتنة في هذا البلد، ولذلك ندفع ثمن هذا الموقف، رغم لوم الناس لنا أننا نسكت في مكان ما، ولكن نخير انفسنا بين الفتنة التي لا تبقي ولا تذر وبين الحفاظ على هذا الوطن نحن نؤثر بقاء الوطن ونعمل بجدية للحفاظ عليه ولن نستفز وسنبقى صمام امان في هذا الوطن وهذا ما يعمل عليه دولة الرئيس نبيه بري الذي كان يستبق الامور خاصة عندما طرح الحوار الجدي بين اللبنانيين ككتل سياسية في المجلس النيابي والاتفاق على آلية انتخاب رئيس الجمهورية لكن البعض اصروا ان يكسروا الكسر على الكسر اما من يراهن على اننا سننهار فهو واهم ونحن سنبقى على ما نحن عليه".