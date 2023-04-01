شاهد.. معرض في صنعاء يعرض مصحف بخط الإمام علي (ع)

العالم - مراسلون

مخطوطات للقرآن الكريم تعرض انماطاً من الخط العربي للمصحف الشريف في صدر الإسلام من القرن الأول الهجري الى القرن الرابع عشر. تعرض لاول مرة في العاصمة صنعاء بالمعرض الدائم بدار المخطوطات وجناح بالجامع الكبير يتوجه مصحف الإمام علي عليه السلام مكتوب بيده الشريفة.

وقال أمين دار المخطوطات، خالد الروحاني لقناة العالم:"هذه الرقوق الموجودة لدينا هي التي تم اكتشافها في جدار الجامع الكبير مايقارب 18 ألف رق موجودة في دار المخطوطات وتم عرض نماذج منها في دار المخطوطات ابتداءاً من مصحف الامام علي من القرن الأول للهجرة علی مراحل تطور الخط".

يأتي ذلك في إطار التحرك الفعلي والرد على الإساءة المستمرة لكتاب الله العزيز واخرها ماحدث في الدنمارك من إحراق لنسخة من المصحف الشريف والمطالبة بحراك إسلامي واسع لردع المتطرفين في العالم في سبيل حماية المقدسات والحرمات الدينية.

وقال رئيس المعرض، ياسر أبو هميلة لقناة العالم:"يأتي تنظيم هذا المعرض في سياق الرد علی الاساءات التي يتعرض لها قرأننا العظيم من قبل بعض حثالة المجتمع الغربي، ويأتي كذلك في اطار ترسيخ الهوية الايمانية للشعب اليمني وهناك رسالة يجب ان نوجهها للشعوب العربية والاسلامية هو اننا يجب ان نتوحد وهناك ما يوحدنا وهو القرآن العظيم كي نستطيع الرد علی الاساءات التي يتعرض لها القرآن العظيم".

المعرض يحتوي على رقوق ومخطوطات كاملة مرفقة بتعريف مختصر عن زمنها ونوعها والمواد المستخدمة فيها فهناك أحبار مصنوعة من الزعفران وحبر الحديد وغيرها من المواد الطبيعية. إضافة إلى أدوات الكتابة القديمة.

ويؤكد اليمنيون على حرصهم الكبير على هذا الكنز التاريخي والإرث الديني وفخرهم به باعتباره موروث تتناقله الاجيال. لتبقى حرمة القرآن الكريم وقدسيته خالدة على مر الزمان.

هكذا يحيي اليمنيون ارثهم الديني ويجددون حرصهم علی صون حرمة المقدسات الاسلامية ورفضهم لأي اساءة أو تطاول يمس القرآن الكريم مطالبين برد اسلامي حازم تجاه من يسيء اليه.