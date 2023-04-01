السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣
١٢:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نقابات عمال مصر: يجب الضغط على الكيان الصهيوني لإيقاف جرائمه

نقابات عمال مصر: يجب الضغط على الكيان الصهيوني لإيقاف جرائمه
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

بمناسبة ذكرى يوم الأرض في فلسطين، دعا اتحاد نقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ خطوات جادة وحقيقية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

العالم - مصر

وأكد اتحاد عمال مصر أن ذكرى "يوم الأرض" استعادة لرمزية وطنية عربية فلسطينية هامة، وتوثيق لمحطة فاصلة في مسيرة النضال الفلسطيني ضد احتلال غاشم أمعن منذ إنشائه في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومارس ضده أبشع سياسات العنف والتطهير العرقي وعمل على تهويد أرضه ومقدساته، وهدم قراه ومنازله، وزج أبنائه في السجون والمعتقلات في صورة من أقسى صور الظلم والاضطهاد التي لحقت بشعب على مر التاريخ الحديث.

وقال اتحاد عمال مصر إن ذكرى "يوم الأرض" تأتي هذا العام في ظل تصاعد الأعمال الإرهابية والتصريحات العنصرية المعبرة عن عدوانية ووحشية هذا الكيان وإجرامه بحق أبناء الشعب الفلسطيني وعماله البواسل في مواقع عملهم في كافة المناطق، وفي ظل الممارسات التعسفية والعدوانية على المسجد الأقصى الشريف وأعمال التعذيب والتنكيل والاضطهاد بحق العمال والفلاحين التي يمارسها قطعان المستوطنين.

وجدد المجلس التنفيذى لاتحاد عمال مصر عهده بدعم المقاومة والوقوف الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وعماله، في نضاله المحق والمشروع لتحرير أرضه واسترجاع حقوقه والحفاظ على هويته وإقامة دولته وعاصمتها القدس.

وشدد اتحاد عمال مصر على رفضه الثابت لممارسة الاحتلال الغاصب وأعماله العنصرية والإرهابية التي تستهدف الأرض والشعب الفلسطيني انطلاقًا من أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى والمركزية.

وطالب اتحاد عمال مصر هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة الحكومات والمنظمات والنقابات العربية والدولية والقوى الوطنية وكافة أحرار العالم بالضغط على الكيان الصهيوني الغاصب لإيقاف جرائمه المستمرة على الشعب الفلسطيني وعماله وإنهاء ممارساته العنصرية وإيقاف إنشاء بؤره الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتوفير الحماية الدولية ومحاسبة المجرمين الصهاينة وداعميهم.

روابط ذات صلة

السلطات المصرية تتخذ قرارا بخصوص حرمة المساجد لأول مرة في تاريخ البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نقطة تواصل.. مجلس الشورى البحريني وتوظيف العاطلين يشكل خطرا على الميزانية

قبل الفطور أم بعده.. الوقت الأمثل لتنظيف الاسنان

غدا الأحد... فلسطين: إعلان الإضراب العام والحداد على روح الشهيد'محمد العصيبي'

وزارة الصحة : 902 اصابة و21 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران

افتتاح المعرض الدولي الثلاثين للقرآن الكريم بحضور الرئيس رئيسي

اليمن.. 14 شهيدا في شهر مارس بقصف السعودية على صعدة