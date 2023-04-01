فلسطين: إعلان الإضراب العام والحداد على روح الشهيد'محمد العصيبي'

العالم- فلسطين

ودعت لجنة المتابعة القوى الوطنية والإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل إلى توسيع حالة الاشتباك والمقاومة الشعبية مع العدو في كل بقعة من بقاع الوطن.

يذكر أن الشاب محمد العصيبي (26 عاما) من قرية حورة في النقب استشهد اليوم السبت بعد اصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم أمس، قرب باب السلسلة أحد الأبواب المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك.

وفي سياق متصل أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس "محمد حمادة"، أن اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني على المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى المسجد الأقصى للصلاة والاعتكاف داخل المسجد جريمة صهيونية تنذر باشتعال المنطقة في وجه الاحتلال.

وحث حمادة أبناء الشعب الفلسطيني على النفير للاعتكاف في الأقصى وخاصة في شهر رمضان المبارك، وحماية المسجد من أطماع الاحتلال، وتحدى عقباته، وتهشيم أحلام المستوطنين في تدنيس الأقصى وما يسمى "ذبح القرابين في باحاته".

وشدد على أن سيف المقاومة وفّي للأقصى والقدس ولا زال مشرعا لحمايتها، وأن ارتكاب الاحتلال والمستوطنين للحماقات سيرتد عليهم نارا ولهيب.

هذا وأعلنت مدينة رهط بالداخل الفلسطيني المحتل الإضراب غداً الأحد؛ رداً على جريمة إعدام الشهيد محمد خالد العصيبي برصاص الاحتلال الإسرائيلي في ساحة المسجد الأقصى المبارك.