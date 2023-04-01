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لبحث تأمين اكبر الاحواض الزراعية.. وفد امني يصل ديالى العراقية

لبحث تأمين اكبر الاحواض الزراعية.. وفد امني يصل ديالى العراقية
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر عراقي مطلع، اليوم السبت، عن وصول وفد امني رفيع المستوى لمتابعة ملف امن اكبر حوض زراعي بديالى.

العالم - العراق.

وقال المصدر ،ان" وفدا امنيا رفيعا وصل من بغداد لديالى وشرع بعقد سلسلة اجتماعات مهمة مع القيادات لبحث ملفات عدة ابرزها نتائج الانتشار الامني الاخير في حوض الوقف شمال شرق المحافظة".

واضاف،ان" الوقف يشهد اعادة انتشار امني هي الاكبر منذ 9 سنوات وتأتي في اطار تامين 18 قرية زراعية مترامية لمنع اي انشطة لخلايا داعش الارهابي".

واشار الى ان" الاجتماعات خرجت بمقررات هامة حيال اكمال خطة الانتشار ونصب كاميرات المراقبة وتسريع وتيرة اعادة الاسر المهجرة".

ويعد الوقف اكبر حوض زراعي على مستوى ديالى ويشكل بوابة بعقوبة الشمالية الشرقية.

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