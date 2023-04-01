السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣
٠٢:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الإيرانية تصدر بيانا بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية

الخارجية الإيرانية تصدر بيانا بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم - ايران

وأحيت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ذكرى شهداء الشعب الإيراني العظيم الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة لاستبدال نظام الجمهورية الإسلامية بالنظام الملكي والوراثي والعميل، وثمنت تضحيات الشعب الإيراني الذي هرع إلى صناديق الاقتراع يومي 30 و31 مارس 1979 في مشاركة خالدة وفريدة ​​من نوعها، وبنتيجة 98.2٪ من الأصوات واختار حكم الجمهورية الإسلامية كنظام سياسي لإيران.

واستذكرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطولات أبناء الشعب الإيراني خلال سنوات الجهاد والشهادة والدفاع المقدس، وحيت المقاومة المجيدة للشعب الإيراني بوجه الجرائم اللاإنسانية لنظام العقوبات الشامل، والروح المجيدة لجميع شهداء الشعب، وروح الإمام الخميني (رض) العظيمة مفجر الثورة الإسلامية وأرواح شهداء الثورة الإسلامية الرفيعة والملكوتية.

وجددت خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العهد في الدفاع عن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المحافل الدولية.

وأكدت أن أبناء شعب إيران الإسلامية العظيم في خندق الدبلوماسية، يعتبرون أنفسهم ملزمين بصون مصالح إيران الوطنية، ويجددون العهد مع أبناء الشعب الإيراني لرفع علم إيران الخفاق على قمم القوة والتنمية المستدامة.

روابط ذات صلة

رئيسي : يوم الجمهورية الاسلامية يجسد ارادة الشعب في تكريس السيادة الدينية 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية الإيرانية تصدر بيانا بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية

رئيسي : يوم الجمهورية الاسلامية يجسد ارادة الشعب في تكريس السيادة الدينية 

علامات الأزمة القلبية والوفاة المفاجئة.. تعرّف عليها

وزير الدفاع : جماهيرنا ترى النظام الاسلامي من انفسهم وهي صامدة من أجله

أمريكا تعزز قواتها بعد الهجمات في سوريا

هيئة الاتصالات العراقية تنفذ مسوحات على طول الشريط الحدودي مع سوريا