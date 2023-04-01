السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣
٠٣:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الولايات المتحدة.. إعصار شديد يخلف قتلى وجرحى

الولايات المتحدة.. إعصار شديد يخلف قتلى وجرحى
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم في خمس ولايات أمريكية وتم نقل المئات إلى المستشفى جراء إعصار قوي ضرب الغرب الأوسط والجنوب ليلة الجمعة.

العالم- الأميركيتان

وحسب موقع "روسيا اليوم": "قتل ما لا يقل عن 11 شخصا وتم نقل المئات الى المستشفى بعد أن اجتاح إعصار مناطق الغرب الأوسط والجنوب مساء الجمعة".

يذكر أنه تم تسجيل الأعاصير في ولايات مثل أركنساس وميسيسيبي وأيوا وتينيسي وإلينوي وويسكونسن، حيث يعيش أكثر من 28 مليون شخص في المنطقة التي كان التحذير من الإعصار ساريا حتى مساء الجمعة، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية.

ومن بين الضحايا العشرة، لقي خمسة أشخاص مصرعهم في ولاية أركنساس وثلاثة في إنديانا وواحد في إلينوي وواحد في ألاباما.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن مدينة ليتل روك، المركز الإداري والمدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أركنساس، تضررت بشدة يوم الجمعة الماضي، وتعرض العديد من المنازل لأضرار أو دمار.

وأعلنت حاكمة أركنساس سارة ساندرز، حالة الطوارئ في الولاية، قائلة إن السلطات لن تدخر أي موارد لحصر أضرار الولاية، ونشرت الحرس الوطني للمساعدة في حصر تداعيات الكارثة.

روابط ذات صلة

إعصار يضرب ولاية أركنساس الأمريكية مخلفا 600 إصابة وأضرارا جسيمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زيلينسكي وماكرون يبحثان الوضع على خط المواجهة

الولايات المتحدة.. إعصار شديد يخلف قتلى وجرحى

في حديثه للوزراء الجدد.. الرئيس السوري: تغيير الأشخاص ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة وأداة لرفع الأداء

بالفيديو.. واشنطن تتهم موسكو باستغلال مقعدها في تبرير الحرب في أوكرانيا

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 01-04-2023

زيلينسكي والشعب الأوكراني في عيون أمريكية