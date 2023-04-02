رئيس مجلس النواب العراقي يزور القاهرة الیوم

العالم - العراق

وبحسب مراسل "سبوتنيك" من المفترض أن يستقبل الوزير المصري رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الأحد بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يعقد الوزير شكري جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس النواب العراقي، يناقشان فيها العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي الشهر الماضي، عدداً من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن.

وأكد الرئيس المصري دعم بلاده "الثابت" لأمن واستقرار العراق، وحرصه على تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وبدوره، شدد السوداني على حرص العراق على دفع أطر التعاون الثنائي مع مصر، وكذلك تقديره الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.