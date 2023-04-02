ايران تبدأ خلال العام الجاري بمد أنابيب تمهيدا لتصدير الغاز الى سلطنة عمان

العالم - ايران

واضاف نوشادي في تصريحات صحفية ان اتفاقية تصدير الغاز الايراني الى سلطنة عمان تنصعلى مد انابيب الغاز من مدينة مينا بالى منطقة كوه مبارك بالقرب ميناء جاسك الايراني .

كما اشار نوشادي ايضا ان ايران خططت العام الماضي لمد الف كيلومتر من انابيب نقل الغاز في مختلف المحافظات خلال العام المنصرم وهذا الهدف المرسوم قد تحقق انجازه.

كذلك اعرب نوشادي عن أمله في ان يشهد العام الايراني الجديد ابرام اتفاقيات لتصدير الخدمات التقنية والهندسية من ايران الى الخارج وتنفيذ مشاريع الغاز في خارج ايران ايضا.