صادرات الهند الدفاعية تبلغ أعلى مستوى لها في العام المالي 2022-2023

العالم - أسيا والباسفيك

يمثل الرقم زيادة بنحو 30 مليار روبية هندية (365 مليون دولار أمريكي) عن العام المالي السابق، وزيادة بواقع أكثر من 10 أضعاف منذ 2016-2017، وفقا لبيانات نشرتها وزارة الدفاع الهندية، يوم السبت.

تصدر الهند الآن إلى أكثر من 85 دولة، وقد أظهرت الصناعة الهندية قدرتها على التصميم والتطوير للعالم، حيث تقوم 100 شركة بتصدير منتجات دفاعية في الوقت الحالي"، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.

ومن أجل تعزيز تصدير المنتجات الدفاعية، اتخذت الحكومة الهندية في السنوات الخمس إلى الست الماضية عددا من المبادرات السياسية ونفذت إصلاحات، بما في ذلك تبسيط إجراءات التصدير، وجعل الصناعة أكثر ملاءمة في ممارسة الأعمال التجارية مع إتمام عملية إصدار تراخيص التصدير عبر الإنترنت من البداية إلى النهاية للحد من التأخير.