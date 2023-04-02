مسيرة للمنظمات الطلابية والشبابية اللبنانية والفلسطنية بحنوب لبنان بمناسبة يوم الأرض

العالم - لبنان

وانطلقت المسيرة من امام القلعة البحرية في صيدا باتجاه الاحياء في المدينة القديمة، تقدمها قادة المنظمات الطلابية والشبابية وعدد من العلماء المسلمين وحملة الاعلام اللبنانية والفلسطينية ورايات المقاومة.

وفي نهاية المسيرة، ألقيت كلمات اجمع فيها المتحدثون على خيار المقاومة لتحرير فلسطين والقدس الشريف.

إمام وخطيب مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني قال مشاركتنا في المسيرة اليوم هي للتأكيد على تمسكنا بأرضنا رافضين التنازل عنها لا بالمفاوضات ولا بغيرها معاهدا التمسك بخيار المقاومة لأنه السبيل الوحيد لتحرير فلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر.