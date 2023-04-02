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الاحتلال الأمريكي يدخل مدرعات متطورة وأسلحة إلى قواعده في الحسكة

الاحتلال الأمريكي يدخل مدرعات متطورة وأسلحة إلى قواعده في الحسكة
الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

أدخل الاحتلال الأمريكي عشرات الآليات العسكرية والحاويات قادمة من شمال العراق إلى قواعده في الجزيرة السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية في الحسكة لمراسلة وكالة سانا للانباء أن رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 60 آلية، بينها شاحنات محملة بحاويات أسلحة وذخائر ومدرعات عسكرية متطورة، إضافة إلى 40 صهريجاً لسرقة النفط، ترافقها ثلاث عربات عسكرية دخلت إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وأشارت المصادر إلى أن الرتل توجه إلى بلدة اليعربية قادماً من قواعد الاحتلال في العراق ومنها إلى قواعده التي أقامها في الجزيرة السورية، حيث يتم فرز هذه الإمدادات لدعم ميليشيا “قسد” المرتبطة به من جهة وتسليح المجموعات الإرهابية التابعة له بالقرب من قواعده في الجزيرة ومنطقة التنف بريف حمص الشرقي من جهة ثانية، والتي يستخدمها لتنفيذ اعتداءات على التجمعات السكنية والبنى التحتية للدولة ومواقع الجيش العربي السوري.

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