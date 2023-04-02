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ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير والرياح في أمريكا إلى 26

ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير والرياح في أمريكا إلى 26
الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة القتلى من الأعاصير والرياح القوية التي عمت مناطق مختلفة من الولايات المتحدة إلى 26.

العالم - الأميركيتان

ووفقا لمحطة "سي بي إس نيوز"، فقد ارتفع عدد القتلى في الأعاصير والرياح العاتية التي اجتاحت عدة أجزاء من الولايات المتحدة إلى 26 شخصًا، بينما أصيب عشرات آخرون.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن 18 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في ولايات متعددة، بما في ذلك أركنساس وميسيسيبي وأيوا وتينيسي وإلينوي وويسكونسن، وكان أكثر من 28 مليون شخص قد تعرضوا للإعصار.

وأفادت المحطة الأمريكية، في وقت متأخر من يوم السبت، أن إجمالي عدد القتلى يبلغ حاليًا 26 شخصًا في ثماني ولايات، مع بقاء عشرات الآلاف دون كهرباء.

ووفقًا لبيانات من بوابة PowerOutage.us فلا يزال نحو 140 ألف شخص دون كهرباء في ولاية بنسلفانيا نتيجة الأعاصير، ونحو 82 ألفًا في أوهايو وأكثر من 65 ألفًا في فرجينيا.

وكانت وسائل إعلام قد أكدت، يوم السبت، أن إعصارًا ضرب مدينة ليتل روك، عاصمة أركنساس والمدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولاية، وألحق أضرارًا بالغة ودمر العديد من المنازل.

وأعلنت حاكمة أركنساس، سارة هوكابي ساندرز، حالة الطوارئ ونشرت الحرس الوطني، وتعهدت ببذل قصارى جهدها لاستعادة الدولة.

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ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير والرياح في أمريكا إلى 26

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