الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
١٠:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

البطش: مبادرة 'العشائر بغزة' قد تكون أساسا لاستعادة الوحدة وإفشال مشاريع الاحتلال

البطش: مبادرة 'العشائر بغزة' قد تكون أساسا لاستعادة الوحدة وإفشال مشاريع الاحتلال
الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي ومسؤول العلاقات الوطنية خالد البطش اليوم الأحد، أن مبادرة الهيئة العليا لشئون العشائر قامت بالدعوة لتشكيل القيادة الوطنية الموحدة لمقاومة العدوان الصهيوني والعمل على فك الحصار الظالم عن قطاعنا الصامد.

العالم - فلسطين

واضاف البطش ان المبادرة تصلح أن تكون أساساً لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام وحماية الحقوق وإفشال المشاريع الصهيونية في مسيرة التحرير وطرد الاحتلال وتحقيق حق العودة لجماهير شعبنا الصامد.

وطالب البطش بضرورة العمل على تحشيد كل طاقات شعبنا للعمل على إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال.

واعتبر أن ما وصلت إليه القضية الفلسطينية من مخاطر تستدعي من الجميع السعي لتوحيد الصف الوطني على قاعدة حماية الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا لا سيما في ظل تصاعد المخاطر المحدقة بالقضية في ظل حكومة اليمين الإجرامية الصهيونية التي تواصل القتل والإجرام والاقتحامات للأقصى وبناء مشاريع استطانية جديدة وشق الطرق الالتفافية وضم أراضي الضفة الغربية للسيادة الصهيونية المزعومة وكذلك التبجح العلني بتوسيع دولة الكيان لتشمل الأردن الشقيق وصولاً لدمشق الفيحاء .

وشدد على أن السبيل لإفشال كل هذه المخططات هو استعادة الوحدة وتصعيد المقاومة الشاملة وفي مقدمتها الكفاح المسلح ومشاغلة المستوطنين ونصب الكمائن لجيش العدو بالضفة المحتلة لمنع تمكين الاحتلال من تنفيذ مخططات ضم الأراضي الفلسطينية بالضفة المحتلة إلى سيادته المزعومة.

روابط ذات صلة

ناطق باسم 'حماس': العدوان على الأقصى ستكون له تداعيات خارج وداخل فلسطين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في آخر أيام عيد النوروز.. شاهد.. الإيرانيون يحيون "يوم الطبيعة" وكاميرا العالم ترصد الأجواء

مسؤول ايراني: توقيع عقود مع مستثمرين أجانب في صناعة النفط بقيمة 80 مليار دولار

وزير العلوم: ايران من الدول الرائدة في المجالات العلمية والتكنولوجية

صادرات ايران من قطع غيار السيارات ستبلغ 6 مليارات دولار

الحلبوسي والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي

شاهد.. عاصفة عنيفة تضرب أميركا وتخلف أضرارا جسيما