البطش: مبادرة 'العشائر بغزة' قد تكون أساسا لاستعادة الوحدة وإفشال مشاريع الاحتلال

العالم - فلسطين

واضاف البطش ان المبادرة تصلح أن تكون أساساً لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام وحماية الحقوق وإفشال المشاريع الصهيونية في مسيرة التحرير وطرد الاحتلال وتحقيق حق العودة لجماهير شعبنا الصامد.

وطالب البطش بضرورة العمل على تحشيد كل طاقات شعبنا للعمل على إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال.

واعتبر أن ما وصلت إليه القضية الفلسطينية من مخاطر تستدعي من الجميع السعي لتوحيد الصف الوطني على قاعدة حماية الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا لا سيما في ظل تصاعد المخاطر المحدقة بالقضية في ظل حكومة اليمين الإجرامية الصهيونية التي تواصل القتل والإجرام والاقتحامات للأقصى وبناء مشاريع استطانية جديدة وشق الطرق الالتفافية وضم أراضي الضفة الغربية للسيادة الصهيونية المزعومة وكذلك التبجح العلني بتوسيع دولة الكيان لتشمل الأردن الشقيق وصولاً لدمشق الفيحاء .

وشدد على أن السبيل لإفشال كل هذه المخططات هو استعادة الوحدة وتصعيد المقاومة الشاملة وفي مقدمتها الكفاح المسلح ومشاغلة المستوطنين ونصب الكمائن لجيش العدو بالضفة المحتلة لمنع تمكين الاحتلال من تنفيذ مخططات ضم الأراضي الفلسطينية بالضفة المحتلة إلى سيادته المزعومة.