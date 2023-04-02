مسؤول ايراني: توقيع عقود مع مستثمرين أجانب في صناعة النفط بقيمة 80 مليار دولار

العالم - ايران

وقال مساعد وزير النفط لشؤون التخطيط في تصريح لمراسل وكالة فارس، ضمن اشارته الى آخر الاجراءات التيقامت بها وزارة النفط لجذب الاستثمارات في مشاريع الصناعاة النفطية: ان سياسة وزارة النفط في الحكومة الحالية هي الاستفادة القصوى من القدرة التمويلية في داخل البلاد، وبالتالي قمنا بتوجيه رؤوس أموال المصارف والشركات القابضة الكبرى في البلاد إلى صناعة النفط، وعلى سبيل المثال، فتحنا المجال امام شركات صناعة الصلب للاستثمار في تطوير حقول الغاز.

واضاف فلاحتيان: لقد وجهنا أيضًا المصارف والشركات القابضة الكبرى للمشاركة في بناء مصافي تكرير النفط، بما في ذلك مصفاة الشهيد سليماني، بالإضافة إلى هذا الموضوع، أجرينا محادثات مسهبة مع الدول الأجنبية لجذب الاستثمارات.

وتابع مساعد وزير النفط لشؤون التخطيط: حتى الآن وقعنا أكثر من 80 مليار دولار على مذكرات تفاهم مع مستثمرين أجانب للمشاركة في تمويل مشاريع نفطية، بما في ذلك تطوير الحقول وبناء المصافي، وقد تم تحويل أكثر من 5 مليارات دولار من هذا المبلغ إلى عقود، والباقي بإذن الله سيتم تحويلها إلى عقود الواحدة تلو الاخرى.

واردف فلاحتيان قائلا: توقيع عقود النفط يتطلب المرور بعملية طويلة، لأن عقود النفط لها أبعاد مختلفة ومعقدة تتطلب مراجعة الأطراف وخضوعها لإجراءات قانونية.

واضاف: نحاول تعويض التخلف الذي نشأ في مجال الاستثمار من خلال الاستفادة القصوى من القدرات المحلية وتطوير العلاقات مع الدول المجاورة والآسيوية، وإن شاء الله ستحدث احداث جيدة في الأشهر والسنوات المقبلة.