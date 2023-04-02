بطلة ايرانية تهدي ذهبيتها للشعب الأندونيسي لمناصرته القضية الفلسطينية

العالم - إيران

وقالت كردستاني (كابتن المنتخب الايراني للمعاقين للكرة الطائرة للسيدات) للتلفزيون الإيراني مساء السبت "الحمدلله تعالى نشاهد بأن الشعوب في مختلف مناطق الكرة الأرضية باتت أكثر وعيا تجاه السياسات الظالمة للمستكبرين في العالم، واصبحنا نرى رفضاً أوسع".

وأشارت كردستاني إلى "الدعم الحازم الذي قدمه الجميع لفلسطين أيضا اثناء مونديال كرة القدم في قطر" وقالت "إن ما قامت به أندونيسيا هو عمل ملحمي وفي منتهى الشموخ وذو قيمة عالية".

وتابعت هذه البطلة الرياضية الإيرانية أن: ما قامت به الحكومة والشعب الأندونيسي ضاعف من معنويات وآمال ودوافع جبهة المقاومة وخاصة الشعب الفلسطيني العزيز والمحبوب والمقاومة الفلسطينية.

هذا وقد أعلن الرئيس الأندونيسي ان دعم القضية الفلسطينية قطعي وأبدي ولا يرتبط بظرف راهن.