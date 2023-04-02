الإحصاء القطري.. عدد سكان قطر يتجاوز 3 ملايين نسمة في مارس

العالم - قطر

وبحسب نشرة أصدرها جهاز التخطيط والإحصاء القطري، فإنّ بيانات أعداد السكان تمثل عدد الأفراد من كافة الأعمار، قطريين وغير قطريين، داخل حدود الدولة، ولا تشمل القطريين خارجها، وغير القطريين ومن لديهم إقامة وكانوا خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان في 31 مارس/ آذار الماضي.

وتوضح البيانات توزع عدد سكان قطر خلال مارس بين 2.16 مليون نسمة من الذكور، و842.19 ألف نسمة من الإناث.

وحققت قطر أرقاماً قياسية في عدد الزوار، مسجلة زيادة بنسبة 347 في المائة، وبما يتجاوز 730 ألف زائر خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واستهل عام 2023 بتسجيل 340 ألف زائر في يناير/ كانون الثاني، بزيادة 295 في المائة على أساس سنوي، و389 ألف زائر في فبراير/ شباط، بزيادة هائلة 406 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وبحسب جهاز قطر للسياحة، فقد شهد فبراير أعلى عدد من الزوار الدوليين إلى قطر خلال السنوات العشر الماضية، وذلك باستثناء الشهر الذي تخللته منافسات كأس العالم لكرة القدم من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، ما يجعله أكثر الشهور ازدحاماً بالزوار لدى قطاع السياحة القطري.