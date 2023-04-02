نتنياهو يلمح لمسؤولية "إسرائيل" عن الغارات المكثفة على سوريا

العالم - سوريا

فقال في مستهل جلسة حكومته (الأحد)، «إننا نجبي ثمناً باهظاً في خارج (إسرائيل)» حسب تعبيره.

اعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية اليوم الاحد استشهاد النقيب "مقداد مهقاني جعفر آبادي» متأثرا بجروحه أثر العدوان الصهيوني على ريف دمشق فجر يوم الجمعة.

واكد بيان حرس الثورة، أن جرائم الكيان الصهيوني الزائف والمجرم لن تمر دون رد وسيدفع ثمنها.

واعرب البيان عن تبريكاته وتعازيه باستشهاد "مقداد مهقاني" الضابط المؤمن والمخلص والمضحي، والشهيد الغالي الآخر الرائد "ميلاد حيدري" احد المستشارين العسكريين بحرس الثورة في سوريا والذي استشهد اثر العدوان الصهيوني على ريف دمشق ايضا فجر يوم الجمعة.

وسيتم تشييع الشهيد "ميلاد حيدري" في مدينة قرجك جنوب شرق طهران يوم غد الاثنين.