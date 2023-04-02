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اليمن.. قرار بتعيين صلاح عبدالرحمن بجاش عضواً في مجلس الشورى

اليمن.. قرار بتعيين صلاح عبدالرحمن بجاش عضواً في مجلس الشورى
الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء رقم (62) لسنة 1444 بتعيين صلاح عبدالرحمن عبدالله بجاش عضواً في مجلس الشورى.

العالم - اليمن

يتبع..

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