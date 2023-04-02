الكويت ذاهبة نحو تشكيل حكومة وحل البرلمان  

العالم - الكويت

ونقلت الصحيفة، السبت، عن مصادر - لم تسمها – قولها: إن "أحمد النواف لم يعتذر حتى الآن عن المنصب"، مؤكدة أنه سيلتقي القيادة السياسية الأحد.

وأضاف المصدر: "يجري الآن بحث إجراءات المرحلة المقبلة من خلال تشكيل الحكومة وأداء اليمين الدستورية، وحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة بصفة عاجلة؛ بما يتناسب مع مواد الدستور، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً إلى الآن".

يأتي ذلك عقب تداعيات حكم المحكمة الدستورية، في 19 مارس/ آذار الماضي، الذي قضى ببطلان مرسوم حل مجلس 2022 وعودة مجلس الأمة الذي انتُخب في 2020 برئاسة مرزوق الغانم.

وفي 5 مارس/آذار الجاري، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا بإعادة تعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا لمجلس الوزراء، واختيار أعضاء حكومته بعد شهرين من استقالتها بسبب خلاف مع البرلمان بشأن إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين" تراها "غير دستورية".

وصدر مرسوم أميري، في 2 أغسطس/ آب الماضي، بحل مجلس الأمة لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أزمة استمرت عدة أشهر.

وأجريت، في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة، وأعلنت نتائجها في الـ30 من الشهر ذاته.

لكن سرعان ما بدأت أزمة جديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بعد خلاف بشأن رفضها إقرار أعباء مالية متعلقة بأزمة إسقاط قروض مواطنين؛ ما أدى إلى استقالة الحكومة.