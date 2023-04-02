حزب الائتلاف الوطني الفنلندي يعلن فوزه بالانتخابات البرلمانية

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جاء ذلك بعد فرز 99.6% من الأصوات، حيث تقدم حزب الائتلاف الوطني المعارض بزعامة بيتيري أوربو بنسبة 20.8%، يليه حزب الفنلنديين المعارض بزعامة ريكا بيرا بنسبة 20%، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء سانا مارين، بنسبة 19.9% وحزب الوسط بقيادة أنيكا ساريكو بنسبة 11.3%.

وأعلن أوربو، من مقر الحملة الانتخابية، فوز حزبه بالانتخابات، في غضون ذلك، أقرت مارين بهزيمة حزبها وهنأت الأحزاب المتنافسة، قائلة إن "الديمقراطية قالت كلمتها".

ودعا حزب الائتلاف الوطني إلى سياسات تقشفية لتعويض عجز الموازنة، كما يصر الحزب على ضرورة خفض ضريبة الدخل لجميع العمال ويدعم محاولة فنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل الفنلندية أن الانتخابات البرلمانية التي سيتم تشكيل الحكومة الـ77 وفقا لنتائجها ستجري، اليوم الأحد في فنلندا.

وجاء في بيان الوزارة: "ستفتح مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية من الساعة 9:00 حتى 20:00، اليوم الأحد 2 أبريل/نيسان".

وشارك في التصويت المبكر 40.5 في المئة من الناخبين، أي مليون و731 ألف و441 شخصًا. ووفقًا للوزارة، في هذه الانتخابات هناك 2424 مرشحًا لـ 200 مقعد في البرلمان الفنلندي.