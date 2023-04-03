أردوغان يغلق أبوابه في وجه السفير الأمريكي لدى تركيا

العالم - ترکيا

وقال أونال شيفيكيز، مستشار كيليشدار أوغلو للسياسة الخارجية: "التقى المرشح الرئاسي التركي من سبعة أحزاب معارضة كمال كيليشدار أوغلو بالسفير الأمريكي جيفري فليك بمبادرة من السفير".

ونقلت صحيفة Star، عن أردوغان قوله: "سفير جو بايدن يزور باي كمال.. عار عليك، فكر بعقلك أنت سفير.. محاورك هنا هو رئيس الدولة.. بأي وجه ستقف بعد ذلك وتطلب موعدا مع الرئيس؟ أبوابنا مغلقة أمامه، لم يعد بإمكانه الدخول.. لماذا؟ دعوه يعرف مكانه".

وشدد أردوغان على أن "السفير يحب أن يعرف كيف يتصرف.. إذا كان لا يعرف ذلك، فلن يتمكن من دخول هذا الباب".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو، المعارض الرئيسي للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان هو المرشح الوحيد من "التحالف الجمهوري" و"تحالف الشعب" كمال كيليشدار أوغلو.

كما يترشح في الانتخابات زعيم "حزب الوطن" محرم إنجيه، ومرشح تحالف "أتا" سنان أوغان، ولم تكشف نتائج استفتاءات ما قبل الانتخابات حتى الآن عن المرشح المفضل في الانتخابات المقبلة بين أردوغان وكيليشدار أوغلو، لكن الخبراء يشيرون إلى أن العملية الانتخابية الحالية ستكون الأصعب على الحزب الحاكم بسبب الزلازل المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص، فضلا عن الوضع الاقتصادي الصعب.