العلاقات الجزائرية المغربية.. الى أين؟- الجزء الثاني

ولعل تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاخيرة وتأكيده وصول العلاقات الى نقطة ألا عودة، هما ما دفعا بالملف الى الواجهة من جديد، وسط تساؤلات عن خلفيات هذا التوتر المتصاعد بين الجانبين وفرص الوساطة بينهما لحل الخلافات التي يجمع الكثيرون على انها تؤثر سلباً المنطقة المغاربية.

فكيف وصلت العلاقات الجزائرية الى نقطة ألا عودة؟

وهل قطع الرئيس تبون طريق الوساطة؟

يناقش برنامج "المغاربية" هذا الموضوع مع ضيفي هذه الحلقة:

من الرباط، الكاتب الصحافي محمد العوني

من الجزائر، الباحث الحقوقي عبدالرحمن صالح

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