الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
٠٦:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الدراما العربية والبرامج الرمضانية- الجزء الاول

الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

تشهد شاشات التلفزة العربية طفرة في انتاج البرامج والمسلسلات، ويتنوع كل بحسب اهتمامه، وما يراد تسويقه على لسان صنّاع هذا الانتاج. 

منه ما ينهل من الواقع المعيشي سعياً وراء مطالب الحياة اليومية، ومنه ما يفيد في اصلاح المجتمع وحلّ مشكلاته وتعزيز قيمه واخلاقه، ومنه ما يروج لافكار وينسج حكايات تعكس توجهات صنّاعها للتأثير في عقل المتلقي سياسياً اجتماعياً وثقافياً، وبعضه بدعوى محاكاة العصر يسوّق لثقافة لا تحترم منزلة هذا الشهر الفضيل ولا علوّ كعبه، وتخرجه عن قداسته وحرمته.

لمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "نوافذ" ضيوف هذه الحلقة:

الناقد الفني والكاتب جهاد ايوب

الممثل الفنان حسن حمدان

الناقد الفني السوري عامر فؤاد

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد.. تفاعل نشطاء شبكات التواصل مع "حملة تحدي الكارني" في المغرب

شاهد..زينة رمضانية في مصر تبهج مواقع التواصل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خروج قطار عن مساره في ولاية مونتانا الأمريكية

بالفيديو والصور.. استشهاد شابين برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

بمناسبة شهر رمضان المبارك.. المشاط يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الإيراني

شاهد بالفيديو.. روسيا ترفع علمها في باخموت وأوكرانيا تنفي السيطرة عليها

ناقد فني يحذر من رسائل الدراما العربية الموجهة.. شاهد هول ما فعلته؟

السعودية تقود خفضا منسقا لإنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا