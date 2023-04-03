الدراما العربية والبرامج الرمضانية- الجزء الاول

منه ما ينهل من الواقع المعيشي سعياً وراء مطالب الحياة اليومية، ومنه ما يفيد في اصلاح المجتمع وحلّ مشكلاته وتعزيز قيمه واخلاقه، ومنه ما يروج لافكار وينسج حكايات تعكس توجهات صنّاعها للتأثير في عقل المتلقي سياسياً اجتماعياً وثقافياً، وبعضه بدعوى محاكاة العصر يسوّق لثقافة لا تحترم منزلة هذا الشهر الفضيل ولا علوّ كعبه، وتخرجه عن قداسته وحرمته.

لمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "نوافذ" ضيوف هذه الحلقة:

الناقد الفني والكاتب جهاد ايوب

الممثل الفنان حسن حمدان

الناقد الفني السوري عامر فؤاد

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