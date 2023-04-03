كوريا الجنوبية تعلن عن اجراء مناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان

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وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي، "تم تنظيم التدريبات المضادة للغواصات بهدف رفع قدرات الاستجابة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على التهديد المتزايد لكوريا الشمالية تحت سطح البحر، بما في ذلك الصواريخ الباليستية للغواصات".

يذكر أن مثل هذه التدريبات تقام لأول مرة منذ 6 أشهر، وأجريت التدريبات السابقة في سبتمبر/أيلول 2022.

هذا وأجرت كوريا الشمالية مؤخرا عددا من التدريبات لاختبار أنظمة الأسلحة النووية، فقامت في 18 و19 مارس/ آذار بمناورة لتحسين قدرتها النووية التكتيكية، وقدرات الردع الحربي والقدرة على الهجوم المضاد، تم خلالها تأكيد موثوقية "أجهزة التحكم في التفجيرات النووية والصواعق".

كما اختبرت بيونغ يانغ، يوم 22 مارس/آذار، أربعة صواريخ كروز استراتيجية من طراز "هواسال- " و"هواسال-2 " مزودة برؤوس حربية تحاكي أسلحة نووية، وفي الفترة من 21 إلى 23 مارس/آذار وفي فترة 25-27 مارس، تم إجراء اختبارات على غواصات مسيرة جديدة هجومية من نوع "هيل" قادرة على حمل رأس حربي نووي، وأُجريت تجربة أخرى، في 27 مارس، لتفجير رأس نووي في الجو باستخدام صاروخين باليستيين تكتيكيين أرض - أرض.