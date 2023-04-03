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ايران تنتج 95٪ من لقاحات الماشية

ايران تنتج 95٪ من لقاحات الماشية
الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس منظمة الطب البيطري الايراني ، محمد آقاميري، ان 95٪ من لقاحات الماشية المطلوبة يتم إنتاجها داخل البلاد.

العالم - ايران

واضاف محمد آقاميري في تصريح له اليوم الاثنين: يتم إنتاج 365 مليون جرعة من لقاحات الماشية في البلاد كل عام ، وهي ذات نوعية جيدة.

واشار الى أن استيراد لقاحات الماشية يبلغ 60 مليون جرعة سنويا، وأضاف: إن لقاحات الماشية مثل مرض الحمى القلاعية ولقاح التسمم المعوي مستوردة من دول مثل روسيا وتركيا وأوروبا.

وبشان لقاحات الدواجن، قال رئيس منظمة الطب البيطري: يتم إنتاج حوالي 3.5 مليار جرعة من لقاحات الدواجن في البلاد كل عام.

وأوضح مساعد وزير الجهاد الزراعي أن حاجة البلاد للقاحات الدواجن تصل إلى 11 مليار جرعة في العام.

واضاف: يتم استيراد 7.5 مليار جرعة لقاح دواجن من دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا كل عام.

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