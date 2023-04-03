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بدء الاضراب عن اصدار الجوازات السفر في بريطانيا

بدء الاضراب عن اصدار الجوازات السفر في بريطانيا
الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

بدأ العاملون في جهاز الجوازات في بريطانيا إضرابا لمدة خمسة أسابيع، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، بينما أعلن المعلمون عن أيام تعبئة جديدة.

العالم - أوروبا

ومن المقرر أن يشارك في الإضراب أكثر من ألف عضو في نقابة «PCS» لموظفي الخدمة المدنية والقطاع العام، مطالبين الحكومة بالشروع في مفاوضات، كما فعلت مع موظفين في قطاعات أخرى ولا سيما الممرضات والمعلمين.

كذلك، دعت النقابة التي تضم أكثر من 130 ألف موظف حكومي، إلى يوم إضراب واسع في 28 نيسان، يشمل جميع الإدارات الحكومية.

وأوضح الأمين العام للنقابة، مارك سيروتكا، في بيان، أنه «على عكس ما حدث مع قطاعات حكومية أخرى، لم تجر الحكومة محادثات هادفة معنا، على الرغم من إضرابين كبيرين وتحركات أخرى محددة في الأشهر الستة الماضية».

وتطالب النقابة خصوصاً برفع الأجور بنسبة تزيد عن 2 في المئة التي تم إقرارها، نظراً إلى التضخم الذي يتجاوز 10 في المئة منذ أشهر في البلاد.

ويأتي هذا فيما تهز المملكة المتحدة التي تعاني من أزمة معيشية غير مسبوقة منذ عقود، حركات اجتماعية عدة في الأشهر الأخيرة.

وبعد إضراب دام لأسابيع، علق الممرضون وغيرهم من العاملين في مجال الصحة والمعلمون وعمال سكك الحديد حركتهم، بعد تلقيهم عروضا من الحكومة بتحسين الأجور.

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