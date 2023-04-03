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أنت المراسل..

شاهد.. شهر رمضان بعيون مراسلي القدس

الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

عبر نافذة "أنت المراسل" في برنامج "هاشتاغ" أرسل لنا أهالي القدس أجواء الشهر رمضان ليشاركوا مسلمي العالم أجواء الشهر الفضيل في إطار الوحدة الإسلامية.

العالم - أنت المراسل

وكونوا أنتم المراسل، وأرسلوا فيديوهاتكم إلى برنامج هاشتاغ لكي تكونوا جزءا من الإضاءة على مختلف القضايا التي ترونها مهمة، جميلة، ومفيدة طبعا في بلدكم أو مدينتكم أو محيطكم. ومن شوارع القدس، ونقل لنا مراسلي القدس أجواء شهر رمضان بكاميراتهم.

نلفت عنايتكم للنقاط التالية عند إرسال المواد:

1. أن تكون المادة المصورة خاصة بكم.

2. أن يكون التصوير بجودة قابلة للنشر وأن يكون الهاتف المحمول عند التصوير بشكل أفقي.

3. أن توافق على حقنا بنشرها مع ذكر المصدر.

4. ذكر المعلومات المطلوبة أثناء التصوير مع ذكر الزمان والمكان.

يرجى ذكر رقم الهاتف في حال الحاجة للاستفسار أكثر حول مشاركتكم.

إرسال مقطع الفيديو مع ذكر جملة "أرسل مقطع الفيديو هذا لزاوية "أنت المراسل في قناة العالم الإخبارية" يجعل خبرك أكمل.

يمكنكم إرسال مشاركاتكم عبر:

البريد الإلكتروني:

alalamhashtaga@gmail.com

أو عبر تويتر:

alalamhashtag@

رقم الواتساب، والتلغرام:

00989301119561

صفحة الإنستغرام:

alalamhashtaga

يمكنك مشاهدة الفقرة عبر صفحاتنا المذكورة أعلاه وكذلك عبر رابط الفقرة على التلغرام:

https://t.me/alalamhashtag

ننتظر مشاركاتكم بفارغ الصبر لتكونوا أنتم صانعي الحدث..

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