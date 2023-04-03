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سفير إيران بلبنان: "خالد الاثر" هو أجمل اسم للتعريف بمتوسليان ورفاقه

سفير إيران بلبنان: 
الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

اثر التفسيرات الخاطئة لتصريحات القائد العام لحرس الثورة الإسلامية ، اللواء حسين سلامي، فيما يخص القائد الحاج أحمد متوسليان ورفاقه في لبنان، أكد سفير جمهورية إيران الإسلامية في بيروت أنه حتى الآن لم يتم الحصول على أدلة متقنة تثبت بشكل قاطع استشهاد هؤلاء الأحباء.

العالم - ايران

وأشار سفير إيران في لبنان مجتبى اماني، في تصريح لمراسل الاذاعة والتلفزيون الايراني في لبنان، إلى أن الحاج أحمد متوسليان ورفاقه توجهوا إلى لبنان منذ 4 عقود من أجل التصدي للهجوم الوحشي للكيان الصهيوني على لبنان والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، واختطفوا في هذا البلد، وأكد ان من حق الجمهورية الإسلامية، والشعب الايراني وعائلات هؤلاء الأحباء أن يعرفوا مصيرهم المحتوم.

وأضاف أماني أنه حتى التحديد النهائي لمصير هؤلاء، فإن أنسب اسم للتعريف بهؤلاء الأحباء هو استخدام وصف "خالد الاثر".

يشار إلى أن أحمد متوسليان وسيد محسن موسوي وكاظم أخوان وتقي رستكار مقدم اختطفوا في لبنان في 5 تموز (يوليو) 1982 ، ومصيرهم لازال مجهولا.

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