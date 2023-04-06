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الصيام المعكوس وصوم العصافير.. كيف تدرب طفلك على فريضة رمضان؟

الصيام المعكوس وصوم العصافير.. كيف تدرب طفلك على فريضة رمضان؟
الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

يبحث الآباء والأمهات عن طريقة مناسبة لتدريب أطفالهم على الصيام، ويتحيرون في الإجابة على السؤال: ما هو العمر المناسب لبدء تدريب الطفل على الصيام؟

العالم_منوعات
أوضح عدد من خبراء التغذية والتربية، أن قدرة الأبناء على الصوم تختلف من طفل لآخر، وأشاروا إلى طريقتين في تدريب الصغار في سن صغيرة، وهما: الصيام المعكوس وصوم العصافير.

تشير المستشارة التربوية نادية الدبشة أن تدريب الأطفال يمكن أن يبدأ تدريجيا من سن الخامسة أو السادسة بحسب قدرة الطفل وصحته، وبوسع الطفل أن يصوم لوقت قصير أول وثاني يوم في الشهر الفضيل حتى يفرح بمشاركة العائلة أثناء الإفطار.

وتقترح المستشارة أن يصوم الطفل في هذا العمر بطريقة معكوسة، أي يصوم ساعة أو ساعتين قبل المغرب ثم يفطر مع العائلة، حتى يستشعر فرحة الإفطار، بعكس التقليد الشائع أن يصوم الطفل منذ الصباح وحتى الظهر أو العصر.

وتطرقت إلى الجانب الأهم في تعليم الطفل فرضية الصوم، وهو الحديث عن فضل صيام رمضان، وفوائده الصحية، واستشعار حال الفقراء والجوعى، وتشجيع الطفل على الصوم بالترغيب وليس بالترهيب.

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الصيام المعكوس وصوم العصافير.. كيف تدرب طفلك على فريضة رمضان؟