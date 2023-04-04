لقاء سفراء ايران والسعودية والعراق وسوريا في مسقط

العالم - ايران

وافاد موقع اثير الاخباري العماني، ان سفير جمهورية العراق قيس العامري قال بأنه تبادل وجهات النظر حول الفرص الكبيرة التي تنتظر دول المنطقة في ضوء السلام الإقليمي، وذلك مع كلٍ من عبدالله العنزي سفير المملكة العربية السعودية، وعلي نجفي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإدريس ميا سفير الجمهورية العربية السورية.

وأعرب السفير العراقي عن سروره باستضافة نظرائه، مؤكدًا : "بأن هذا ما كان ليتحقق لولا جهود الدولة التي اجتمعوا على أرضها اليوم سلطنة عمان الشقيقة، وجهود دار السلام "بغداد" التي كانت حريصة طيلة فترة الاضطراب على تسهيل الحوار بين الأشقاء والأصدقاء في المنطقة".

وفي بيان سابق لها، رحبت سلطنة عُمان باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، معربة عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد التعاون الإيجابي البنّاء الذي يعود بالمنفعة على جميع شعوب المنطقة والعالم.



وكان سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى العراق محمد صادق آل كاظم قد استضاف في مأدبة افطار سفراء العديد من الدول الاسلامية من بينهم سفير السعودية في بغداد.