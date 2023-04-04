مخبر: الإجراء الاخير لكيان الاحتلال دليل على انهياره الداخلي

العالم - إيران

وشارك النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر صباح اليوم الثلاثاء في مراسم تشييع جثماني الشهيدين المستشارين العسكريين بحرس الثورة في سوريا "ميلاد حيدري" و"مقداد مهقاني جعفر آبادي" في ساحة الإمام الحسين (ع) بالعاصمة الإيرانية طهران.

وعلى هامش مراسم التشييع أعرب مخبر عن تبريكاته وتعازيه لعائلتي الشهيدين ميلاد حيدري ومقداد مهقاني، معبراً عن تقديرهم لصبرهم وتضحياتهم، وأكد على الاستمرار في طريق الشهداء.

ووصف مخبر إجراء الكيان الصهيوني في انتهاك القوانين الدولية ومهاجمة أراضي دولة أخرى، دليلا على الانهيار الداخلي لهذا الكيان الغاصب.

يذكر أن المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا "ميلاد حيدري" و"مقداد مهقاني" قد استشهدا في عدوان الكيان الصهيوني على ريف دمشق يوم الجمعة الماضي.