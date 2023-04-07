الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
٠٢:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

المرابطون في الأقصى يواصلون الصمود ويرفعون علم فلسطين

الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

بالروح بالدم نفديك يا أقصى حناجر المرابطين والمصلين صدحت به بمختلف أرجاء باحات المسجد الاقصى المبارك رافعين علم فلسطين ورايات المقاومة التي دكت مضاجع الكيان المحتل دفاعا عن الاقصى المبارك الذي يتعرض للاعتداء والتدنيس. 

العالم - خاص بالعالم

حصار فرض على المدينة المقدسة وتم منع مئات الالاف من فلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة وأرجاع عدد من الحافلات القادمة من الداخل الفلسطيني المحتل وسط رفع لحالة التأهب.

ونشر أكثر من ثلاث الاف شرطي وعشرات الحواجز في ظل تزايد التخوفات لدى المنظومة الامنية للاحتلال من وقوع عمليات فردية داخل القدس وداخل عمق الكيان.

ويواصل الاحتلال الاسرائيلي من أقتحامه وأعتدائه على المسجد الاقصى المبارك والمرابطين فيه وأفراغة لصالح المستوطنين الذين يتوعدون بأدخال قرابينهم للباحات الطاهرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

شاهد..الآلاف من الفلسطينيين يصلون الجمعة في الأقصى وسط إعتداءات الصهاينة

الاحتلال الاسرائيلي يقصف قطاع غزة بـ50 طنا من المتفجرات

آخر مستجدات عملية إطلاق النار قرب حاجز الحمرا في الأغوار

تخبط الاحتلال في إستهداف مناطق مفتوحة في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. سيرغي لافروف يدعو لنظام عالمي جديد كشرط لوقف الحرب

بالفيديو.. المرابطون في الأقصى يواصلون الصمود ويرفعون علم فلسطين

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. مغامرة الكيان في المنطقة وخشيته من الحرب

شاهد..الآلاف من الفلسطينيين يصلون الجمعة في الأقصى وسط إعتداءات الصهاينة

بالفيديو.. الاحتلال الاسرائيلي يقصف قطاع غزة بـ50 طنا من المتفجرات

في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة.. مستوطنون يهاجمون مركبات وقرى فلسطينية ويغلقةون طرقات بالضفة الغربية