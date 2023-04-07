المرابطون في الأقصى يواصلون الصمود ويرفعون علم فلسطين

العالم - خاص بالعالم

حصار فرض على المدينة المقدسة وتم منع مئات الالاف من فلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة وأرجاع عدد من الحافلات القادمة من الداخل الفلسطيني المحتل وسط رفع لحالة التأهب.

ونشر أكثر من ثلاث الاف شرطي وعشرات الحواجز في ظل تزايد التخوفات لدى المنظومة الامنية للاحتلال من وقوع عمليات فردية داخل القدس وداخل عمق الكيان.



ويواصل الاحتلال الاسرائيلي من أقتحامه وأعتدائه على المسجد الاقصى المبارك والمرابطين فيه وأفراغة لصالح المستوطنين الذين يتوعدون بأدخال قرابينهم للباحات الطاهرة.

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