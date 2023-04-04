بارزاني: اتفاق استئناف تصدير النفط سيصب في مصلحة جميع العراقيين

العالم- العراق

وقال بارزاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء، بشأن ما إذا كان اتفاق استئناف تصدير النفط مؤقتا إن "الاتفاق مؤقت لكن جميع أسسه ستنعكس مجدداً في قانوني الموازنة العامة والنفط والغاز".



وشدد بارزاني على أن تنفيذ الاتفاق بشكل جيد "يمكن أن يصبح أساساً يمكننا الاستفادة منه في صياغة قانون النفط والغاز".



وأضاف: أريد من هنا أن أطمئن جميع الأطراف بأن نيتنا كانت منذ البداية التوصل إلى اتفاق جيد بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان دون أن نتخلى بأي طريقة عن حقوقنا الدستورية، مشدداً على أن هذا الاتفاق سيعزز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان على أساس الدستور والقوانين النافذة.



وجدد بارزاني شكره لرئيس الوزراء العراقي الذي أخذ كرئيس وزراء لكل العراق في الاعتبار مصالح جميع العراقيين، بمن فيهم مواطنو منطقة كردستان، معرباً عن ثقته في أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه باشراف السوداني "سيصب في مصلحة جميع العراقيين".



بشأن الضمانات لتنفيذ الاتفاق، نوّه رئيس حكومة كردستان إلى أن وجود السوداني والالتزام الذي نظهره جميعاً سيكون الضمان لتنفيذ الاتفاق.



من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن "إيقاف تصدير النفط يسبب ضرراً بالغاً في مجمل إيرادات النفط للعراق"، منوّهاً إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه لاستئناف تصدير النفط يؤكد رغبة أربيل وبغداد في "مواجهة كل المشاكل والمعوقات".

يذكر أن بارزاني، وصل إلى بغداد، اليوم الثلاثاء لبحث المراحل النهائية للاتفاق النفطي السوداني.



وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت في بيان، يوم الأحد (2 نيسان 2023)، إن الحكومة والوزارة "حريصتان على الإسراع في استئناف الصادرات النفطية لنفط كردستان عبر منفذ جيهان التركي والعمل على تقريب وجهات النظر خدمة للصالح العام".



وأعربت عن أملها بـ "التوصل الى اتفاق استئناف الصادرات النفطية قريباً"، وذلك "في ظل الأجواء الإيجابية والتفاهمات الثنائية".



وزارة النفط العراقية، أكدت الإعلان عن استئناف صادرات منطقة كردستان العراق في حينه، "حال التوصل لاتفاق النهائي وفق التفاهمات الجديدة".