شاهد.. قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي في الأقصى

العالم - فلسطین

واعتدت قوات الاحتلال على المعتكفين بالقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية ورش غاز الفلفل، بداية من نوافذ المصلى القبلي، وتواصل الاعتداء خلال الاقتحام.

وقبل اقتحام المصلى اعتقلت القوات سطحه، ووجهت إضاءة الكشافات باتجاه المعتكفين، ثم باشرت بإطلاق القنابل والأعيرة المطاطية.

وقبل عملية الاقتحام أخلت القوات ساحات الأقصى بالكامل، واعتدت على البعض بالضرب حتى إخراجهم من الأقصى، وخلال ذلك انتشرت في طرقات وشوارع البلدة القديمة ونصبت السواتر الحديدية.

وبدأت قوات الاحتلال بمنع المصلين من دخول الاقصى عند حوالي الساعة العاشرة مساء، وانتشرت على كافة أبوابه.

وعلمت وكالة معا أن عشرات الإصابات داخل المصلى القبلي، بالأعيرة المطاطية والقنابل الصوتية وحالات اختنتاق بسبب رش غاز الفلفل.

كما تمنع سلطات الاحتلال تقديم العلاج للإصابات، علما أن من بين إحدى الإصابات "صعبة".

ومع مواصلة اقتحام المصلى القبلي، تواصل قوات الاحتلال الاعتداء على المعتكفين، بالضرب المبرح بالهراوات على الرأس والظهر.

وأخرجت القوات النسوة بعد الاعتداء عليهن بالضرب من الأقصى، فيما تحتجز المئات من الشبان وكبار السن.

كما تنفذ القوات اعتقالات جماعية من داخل المصلى القبلي.