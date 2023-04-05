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اقتحام باحات الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم الأربعاء بحماية مشددة من قوات الاحتلال".

العالم- فلسطين

واكدت وكالة "شهاب"، ان عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ العام 1967، ونظموا جولات وعربدة فيها.

وأشارت الوكالة، إلى أن شرطة الاحتلال اعتدت على فتيات داخل باحات المسجد الأقصى، واعتقلت إحداهن بطريقة وحشية، واقتادتها عبر باب المغاربة.

كما واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء على المصلين الفلسطينيين المتواجدين في باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس، بعد اقتحام المصلى القبلي لإخراج المعتكفين منه بالقوة؛ ما أسفر عن وقوع إصابات واعتقال أكثر من ٢٠٠ من المعتكفين في المسجد.

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