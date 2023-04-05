الاحتلال مصر علی التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصی

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في القدس ان مسجد الاقصی شهد خلال الساعات الماضية اقتحامات واعتداءات علی المرابطين والمصلين وافراغ المسجد الاقصی المبارك من المصلين وقامت قوات الاحتلال بتكسير وتخريب المسجد القبلي وكل هذا يأتي اصراراً من الاحتلال الاسرائيلي علی تنفيذ التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصی في شهر رمضان المبارك.

وأوضح مراسل العالم ان المستوطنين الصهاينة بدأوا باقتحاماتهم للمسجد الاقصی بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي وبقوة السلاح من باب المغاربة وصولاً الی باب الرحمة ومن ثم الخروج من باب السلسلة.

وبيّن مراسل قناة العالم انه لم يبق في المسجد الاقصی سوی عدد قليل من كبار السن وهم محاصرون في المسجد القبلي مؤكداً ان المسجد الاقصی محاصر بأكثر من 3 آلاف عنصر من الشرطة الاسرائيلية.

وقال مراسل العالم ان قوات الاحتلال اعتقلت اكثر من 500 مصلي ومعتكف كانوا يتواجدون في المسجد الاقصی المبارك خلال الساعات الماضية وتم نقلهم بحافلات الی مراكز اعتقال، وسيتم ابعادهم جميعاً عن المسجد الاقصی والبلدة القديمة وجل هؤلاء من الضفة الغربية ومن الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة.