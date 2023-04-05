ألوية الناصر صلاح الدين تعلن مسؤوليتها عن قصف مغتصبة سديروت

العالم- فلسطين

جاء ذلك ردا على جرائم العدو الصهيوني الفاشية بحق المسجد الأقصى المبارك واعتداءاته على المصلين والمعتكفين والمرابطون والحرائر والماجدات في المسجد الاقصى.

وفيما يلي بلاغ عسكري صادر عن ألوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكري للجان المقاومة في فلسطين.

"وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "

تعلن ألوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكري للجان المقاومة في فلسطين مسؤوليتها عن قصف مغتصبة سيدروت الجاثمة على أراضينا المحتلة عام" 48" ب"6 صواريخ من نوع 107" وذلك في تمام الساعة "ال 5:50 من صباح اليوم الاربعاء الموافق 5 أبريل 2023م .

نحذر العدو الصهيوني من مغبة مواصلته وإستمراره في جرائمه ضد مسرى نبينا ورسولنا " محمد صلى الله عليه وسلم " وليعلم قادة العدو الصهيوني المجرم أنهم سيدفعون ثمن هذه الجرائم غاليا .

"وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ" *الوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكري للجان المقاومة في فلسطين.*

الأربعاء 14 رمضان لعام 1444هجرية الموافق 5 نيسان أبريل 2023م.