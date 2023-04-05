تشييع جثمان الشهيد ميلاد حيدري بمدينة قروة في كردستان

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وشارك في مراسم التشييع التي جرت انطلاقا من مبنى قيادة الحرس الثوري الى ساحة "الشهيد سليماني"، حشود غفيرة من مختلف الشرائح والفئات من أهالي مدينة قروة وعوائل الشهداء.

وبعد الانتهاء من مراسم التشييع تم نقل جثمان الشهيد حيدري الى مسقط راسه مدينة وينسار لدفنه.

ميلاد حيدري هو الشهيد الثاني المدافع عن مراقد اهل البيت (ع) من محافظة كردستان، وكان قد استشهد فجر يوم الجمعة الماضي في الاعتداء الجوي الإجرامي للكيان للصهيوني على ريف دمشق.

وكان الشهيد الرائد ميلاد حيدري احد المستشارين العسكريين للحرس الثوري في سوريا، يبلغ من العمر 32 عامًا ، وله طفلان يبلغان من العمر 6 و 3 أعوام.

يذكر ان العدوان الجوي الصهيوني على ريف دمشق فجر الجمعة ادى ايضا الى اصابة مستشار عسكري آخر في الحرس الثوري وهو النقيب مقداد مهقاني جعفر آبادي الذي اعلن عن استشهاده يوم الاحد اثر جراحه البالغة التي كان قد اصيب بها.