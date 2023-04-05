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الجامعة العربية تدين اقتحام الإحتلال الأقصى

الجامعة العربية تدين اقتحام الإحتلال الأقصى
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

دان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات اقتحام القوات الصهيونية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك، واعتقال ما يقرب من 400 فلسطيني.

العالم- فلسطين

وشدد أبو الغيط اليوم الأربعاء، على أن "هذه التصرفات غير المسؤولة في الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين من المسلمين عبر العالم، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك".

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط دعوته للمجتمع الدولي، ممثلا في الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التحرك بسرعة من أجل دفع الاحتلال لوقف هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب أبو الغيط حكومة الإحتلال باحترام حرمة الشهر الفضيل، والتوقف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها إلهاب المشاعر ورفع منسوب الغضب.

وحذر من مغبة تصدير الأزمة السياسية الداخلية في تل أبيب إلى الشعب الفلسطيني، مشددا على أن التوجهات المتطرفة التي تتحكم في سياسةحكومة الإحتلال سوف تقود إلى مواجهاتٍ واسعة مع الفلسطينيين إذا لم يوضع حدٍ لها.

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الجامعة العربية تدين اقتحام الإحتلال الأقصى