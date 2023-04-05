اليوم...مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية

العالم-فلسطين

وقالت بعثة أبوظبي بالأمم المتحدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "دعت دولة الإمارات بالشراكة مع الصين إلى عقد اجتماع مغلق، لمناقشة التطورات الأخيرة المقلقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا اقتحام المسجد الأقصى المبارك".

كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن طلب الأردن وفلسطين، جرى بدعم من دولة الإمارات والصين، لمناقشة الانتهاكات الصهيونية للمسجد الأقصى.

وقالت الوزارة، في تغريدة على موقع تويتر إن "الطلب الأردني الفلسطيني جرى بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين".