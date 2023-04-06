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هاشتاغ.. الإسراف في شهر رمضان

الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

كثيرون منا يلجأون في شهر رمضان إلى مظاهر غريبة عن طبيعة وروحانية وتعاليم هذا الشهر.

العالم - هاشتاغ

كثيرون يلجأون إلى مظاهر الإسراف والإنفاق العشوائي على الحاجيات والمواد الغذائية.

لكن لا بد من تنبيه هؤلاء إلى أن روحية وتعاليم شهر رمضان تحديدا تتناقض تماما مع هذه التصرفات.

كثيرون أشاروا في تعليقاتهم إلى موضوع التبذير والإسراف في شهر رمضان.

حساب "الجزائر" كتب: التبذير و التدبير في رمضان.. إسراف في الإنفاق الاستهلاكي وهدر غذائي كبير رغم التوعية.

"الخالدي" أيضا علق: للأسف في هذا الشهر المبارك تكثر فيه مظاهر الإسراف و التبذير وتزيد شرهة الناس على الأكل. وهناك من يتفاخر بما يسمى بالغبقات الرمضانية ومد سفرة بجميع أصناف الأكل.. فعلا أمر محزن.

أخيرا مع "زيد" الذي كتب: الهدف من صيام رمضان هو أن يشعر المسلم بالجوع والعطش والمعاناة التي يشعر بها الفقراء والمساكين.. لكنه في الواقع شهر الإسراف في كل شيء، هو باختصار شهر الأكل والترفية والاستمتاع.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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